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IKEA 3人掛けソファーカバーセット
商品番号 G31180370905
商品名

IKEA 3人掛けソファーカバーセット
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KARLSTADソファーカバー★リゾート風IKEAソファーカバーです★濃い紺色で、グレーの模様があり、リゾート感あるデザインとなってます(廃盤色)だいぶ前に交換用購入し、3ケ月に使用しました。クリーニング後自宅保存してます。フルセットとなります。クッションカバー×4点ソファフレーム本体カバー×1ソファフレーム左右カバー×2洗濯ジャブジャブしても丈夫な生地で色落ち感もあまりありませんでした。　カバーサイズ···3人掛け用テイスト···北欧
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