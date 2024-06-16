WALD シングルソファ

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商品詳細
主な張り地···人工皮革（合成皮革）カラー···ブラックホイール等で有名なWALDのシングルソファです。知り合いから譲り受けたのですが使用しない為、出品致します。非売品の為、貴重かと思います。車好きな方は倉庫等に置いて使用して頂けたらいいと思います。キズや汚れは写真でご確認ください。商品が大きい為、直接の引き取りも可能です。
http://narcologia.ru/goods/flight929228.html
http://narcologia.ru/goods/organization625562.html
http://narcologia.ru/goods/injure230167.html
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