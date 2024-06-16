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WALD シングルソファ
商品番号 B41697510468
商品名

WALD シングルソファ
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 5,103 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な張り地···人工皮革（合成皮革）カラー···ブラックホイール等で有名なWALDのシングルソファです。知り合いから譲り受けたのですが使用しない為、出品致します。非売品の為、貴重かと思います。車好きな方は倉庫等に置いて使用して頂けたらいいと思います。キズや汚れは写真でご確認ください。商品が大きい為、直接の引き取りも可能です。
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