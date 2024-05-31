marimekko　マリメッコ　小皿　新品

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marimekko 小皿 いちご新品・未使用です。直径約13センチ名古屋のラシック marimekko店舗にて購入しました。お値下げ不可ですm(__)m自宅保管にご理解ある方、ご購入お願いします。✔️ペットなし✔️喫煙なし※専用は行っていません。メルカリルールに従い「購入」して頂いたかたと取引きさせて頂いておりますので、なるべく早いお手続きをお願いします。