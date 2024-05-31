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marimekko　マリメッコ　小皿　新品
商品番号 S62176280585
商品名

marimekko　マリメッコ　小皿　新品
ブランド名 マリメッコ
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

marimekko　小皿　いちご新品・未使用です。直径約13センチ名古屋のラシック　marimekko店舗にて購入しました。お値下げ不可ですm(__)m自宅保管にご理解ある方、ご購入お願いします。✔️ペットなし✔️喫煙なし※専用は行っていません。メルカリルールに従い「購入」して頂いたかたと取引きさせて頂いておりますので、なるべく早いお手続きをお願いします。
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