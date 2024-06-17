ローソファ　2人掛け　※直接受取◯

2021年ごろ購入したソファです。あまり使わないので出品します。実際の写真は3〜4枚目です。着払いまたは、練馬区〜川越間で車など直接取りに来ることが出来る方はそちらでもOKです。お値下げはしません、送料込みの場合は金額変更します。着払い梱包の場合は簡易なものになります。●商品サイズ（cm）幅約114×奥行約60〜77×高さ約46〜61(脚なし〜脚あり)●座高（cm）約15〜30●商品重量約11kg●材質表面材：ポリエステル100％構造部材：スチールパイプクッション材：ウレタンフォーム●カラーベージュ(検索用:ソファ・2人掛け・カウチソファ・ソファー・二人掛け)



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