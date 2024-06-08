unico FUNEAT(ファニート) ベンチアーム/レフトアーム

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商品詳細
unicoFUNEAT(ファニート)ベンチアーム/レフトアーム⚫︎サイズ・・・W1380×D580×H690(SH420)(mm)⚫︎カラー・・・[受注]ライトグレー(K147C)/ファブリックC⚫︎材質・・・カバー：ポリエステル・アクリル\u2028内部：ウレタンフォーム\u2028フレーム：オーク突板・積層材脚部・・・アイアン⚫︎仕上げ・・・フレーム：ウレタン樹脂塗装⚫︎仕様・・・レフトアーム⚫︎重力・・・商品重量：約43kg⚫︎備考・・・カバー：手洗い・ドライクリーニング可＊unicoHP↓楽しく「FUN」、食べる「EAT」という意味合いを込めたFUNEATシリーズ/FUNEATシリーズhttps://www.unico-fan.co.jp/shop/e/eFUNEAT/ダイニングソファセットとして購入しましたが、あまりに座ることがないので手放すことにしました。「標準色カバーはLUMINEセールで買えばいい」と考えて、布地は明るいグレーをオーダーしたものです。※カラーは標準色ではありません。
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