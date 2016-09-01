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ウエディング人形　置き物　桂由美
商品番号 C54526070531
商品名

ウエディング人形　置き物　桂由美
ブランド名 ユミカツラ
特別価格 税込 1,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ33cm下台の大きさ　10.5cm×13.5cmゴールド色のタイトドレスを装ってます。知識不足のため、うまく説明できず、申し訳ありません。#桂由美#ウエディング人形#インテリア#置物#人形#ドール#桂由美#ドレス#装飾品#貴婦人#ビスクドール#飾り#骨董素材···布・ファブリックテイスト···アンティーク・クラシック、エレガント種類···フィギュリン
http://narcologia.ru/goods/Stanford700073.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming467492.html
http://narcologia.ru/goods/ordering751479.html

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