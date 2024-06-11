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- 深川製磁 つゆ草 丸小皿揃 5枚 未使用品《再値下げ》
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商品詳細
お値下げしました！深川製磁つゆ草丸小皿5枚セットです。箱に入れたまま長期保管していました。未使用品です。専用箱もありますが箱の裏側にシールの後のようなものがあります。お皿には問題ございません。写真をご確認下さい。直径約10cm高さ約1.8cm(素人測定です)
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