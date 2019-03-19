イーセンアーレン キャンドル立て アンティーク 真鍮 インテリア ダニエル

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ETHANALLENHOMECOLLECTIONキャンドルスタンド2本セットサイズ高さ:約32.5cm中古品です。所々に色ハゲがございますが、致命的なダメージはありません。ご理解の上ご購入ください。#ETHANALLEN#イーセンアーレン#横浜ダニエル#ダニエル#キャンドル#キャンドルスタンド#キャンドル立て#インテリア#置物#装飾#ヴィンテージ#ビンテージ#アンティーク#雑貨
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