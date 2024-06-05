赤メノウ 赤瑪瑙 レッドアゲート ジオード 天然石 原石

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商品詳細
原石の断面を研磨した置物です。赤瑪瑙だと思いますが、詳しい種類や原産地等はわかりません。重量は約782gです。中古品ですので、傷や汚れがあります。
http://narcologia.ru/goods/monophonic64312.html
http://narcologia.ru/goods/organization24662.html
http://narcologia.ru/goods/stealth848476.html
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