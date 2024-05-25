----------ご覧頂きありがとうございます。ぜひプロフィールをご一読の上、お取引お願い致します。【こちら、ご購入前に在庫確認を宜しくお願いいたします。】----------■商品状態【酒器】金重陶弘造 七十六代利右衛門備前焼酒器7点揃共箱付盃５客・徳利２本、全てに陶弘の落款がございます七十六代と続く備前焼の中でももっとも古い伝統を持つといわれる七十六代利右衛門。備前焼きのもつ雰囲気のある土味がなんともいえない存在感を放ちます。【サイズ】●盃径5.8cm前後高さ3.3cm前後●徳利注ぎ口横4.9cm 縦5.5cm高さ12.8cm【重量】●盃197g(5客で)●徳利307g (2本で)特筆すべきダメージもない、状態の良いお品です。共箱に経年によるシミなどございます。画像にてご判断ください。細かいキズや保管時の汚れがある場合がございます。細かいことを気にされる方はご購入をお控えください。他にも多数出品しております。是非ご覧ください。送料込み 原則佐川急便での発送となります。匿名配送対応出来かねます。O00850--



酒器】金重陶弘造 七十六代利右衛門 備前焼 酒器7点揃 共箱付-



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