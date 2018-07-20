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Dresden/貴婦人レースドール
商品番号 T53708166653
商品名

Dresden/貴婦人レースドール
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特記すべき点は右手人差指欠損ありますが、美品だと思います。経年によるスレ、汚れ等素人検品なので見落としあるかもしれません。茶筅はサイズ比較の為、付属いたしません。(詳しくは写真にてご確認の上ご判断下さい)☆　商品のサイズ　☆H14cm　W11cm　D7cm種類···フィギュリン届いたその日に受取評価出来る方。発送してから受取まで日にちがあく方は、トラブルの元なのでご遠慮ください。テイスト···姫系・フェミニン・ロマンチック#レースドール
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