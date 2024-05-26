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木製本漆塗り　お吸物椀
商品番号 N26186040815
商品名

木製本漆塗り　お吸物椀
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,674 円
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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···汁椀古いものです。ほとんど使用しておりませんでしたが、自宅保管のため、気になさらない方、よろしくお願いいたします。商品の状態は、画像でご確認くださいませ。※画像には入りませんでしたが、木箱に購入年月の記載があります。蚤の市骨董市アンティーク古道具
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