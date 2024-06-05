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- KIVIK シーヴィク 2人掛けソファ, ティッブレビ ベージュ/グレー
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商品詳細
IKEAソファ+専用ネックサポート2個です。ネックサポートは別売りで定価3,999円のものです。2年ほど使用していますが、特に使用感などはありません。KIVIKシーヴィク2人掛けソファ,ティッブレビベージュ/グレーKÖINGEショーインゲネックサポート,ヒッラレドベージュ/グレー幅:190cm奥行き:95cm高さ:83cmシートの幅:140cmシートの奥行き:60cmシートの高さ:45cm▽検索用IKEAイケア無印良品無印家具ソファオットマン2人掛け3人掛けカバーソファカバー中素材ポケットコイル、高反発フォーム、ポリエステル繊維テイスト···北欧カラー···グレーサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）
http://narcologia.ru/goods/Addict811718.html
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