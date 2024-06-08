ラタンロッキングチェア 一人がけ 軽量 ソファー リバーシブル

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カラー...ブラウン主な張り地...布・ファブリック機能...ロータイプテイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシックサイズ：幅56×奥行88×高89/座面高45cm主材：籐/ラタンポリエステルウレタン樹脂塗装インドネシア製#ロミジュリラタン#ロミジュリソファ◆軽量で丈夫なラタン製のソファ。クッションは着脱式なので四季を通じてお使いになれます。リバーシブル仕様です。手作業で製作のため、1点毎に個体差が生じます。※複数在庫しております。数量をご希望の場合にはお問い合わせください。籐家具ヴィンテージディスプレイラックキャビネットラタン籐藤アラログ棚ラックチェストインテリアディスプレイアンティーク古道具レトロモダンジャパニーズモダンナチュラル昭和レトロフレンチカントリーバスケットかご古家具昭和レトロヨーロピアンバリ島プロカントアンティークヴィンテージAG-06