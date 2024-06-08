二人用合皮ソファ(Nシールドキャッツ3 Ⅳ アイボリー

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カラー···アイボリー主な張り地···人工皮革（合成皮革）テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラルオフホワイトに近い、アイボリーの二人がけソファ。購入は2021年後半ですが、殆ど使っておりません。大きなものに買い換えるため、出品致します。綺麗な状態を保っています。シンプルなデザインにつき、どんなお部屋にも合うと思います。肘部分が低く平らなデザインなので、横になっても枕として快適な使い心地です。