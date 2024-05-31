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商品詳細
7歳四つ身着物 ポリエステル 美品長襦袢 ポリエステル 美品帯 大サイズ 美品帯揚げ ポリエステル 美品しごき ポリエステル 美品箱セコセット 美品(箱セコ 帯締め 扇子ビラカン バッグ)草履 使用感がございます衣裳は灼けや汚れ防止の為、全て桐の箪笥保管です。ハンガーなどで吊るしていないので形崩れはありません。出品にあたり確認はしておりますが、キズ、汚れなど見落としがあるかもしれません。柄・デザイン···花柄カラー···ピンク
http://narcologia.ru/goods/stair681400.html
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