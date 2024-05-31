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七五三　着物セット
商品番号 K19509607005
商品名

七五三　着物セット
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 16,008 円
在庫状況 あり

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商品詳細

7歳四つ身着物　ポリエステル　美品長襦袢　ポリエステル　美品帯　　　大サイズ　　美品帯揚げ　ポリエステル　美品しごき　ポリエステル　美品箱セコセット　美品(箱セコ　帯締め　扇子ビラカン　バッグ)草履　使用感がございます衣裳は灼けや汚れ防止の為、全て桐の箪笥保管です。ハンガーなどで吊るしていないので形崩れはありません。出品にあたり確認はしておりますが、キズ、汚れなど見落としがあるかもしれません。柄・デザイン···花柄カラー···ピンク
http://narcologia.ru/goods/stair681400.html
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