ソファセット 豪華 ビンテージ コロロ調 猫脚 彫刻 レトロ 家具 ...

サイズ:3人掛け:横幅約 198cm奥行き 75cm高さ約 70cm座高約 45cm1人掛け:横幅約 72cm奥行き 75cm高さ約 70cm座高約 45cm素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。USEDですので小キズや多少の汚れがございますが、問題なくお使いいただけるコンディションです。詳細な状態については写真をご覧頂き、ご納得頂いた上でのご購入をお願い致します。



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