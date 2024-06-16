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ソファセット　豪華　ビンテージ　コロロ調　猫脚　彫刻　レトロ 家具
商品番号 U15066500996
商品名

ソファセット　豪華　ビンテージ　コロロ調　猫脚　彫刻　レトロ 家具
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 31,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ:3人掛け:横幅約　198cm奥行き　75cm高さ約　70cm座高約　45cm1人掛け:横幅約　72cm奥行き　75cm高さ約　70cm座高約　45cm素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。USEDですので小キズや多少の汚れがございますが、問題なくお使いいただけるコンディションです。詳細な状態については写真をご覧頂き、ご納得頂いた上でのご購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/competitive750181.html
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