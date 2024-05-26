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九谷焼　海の幸シリーズ茶碗　５点セット
商品番号 E86494336382
商品名

九谷焼　海の幸シリーズ茶碗　５点セット
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)九谷焼カラー···ホワイト海の幸がデザインされた直径１４ｃｍの　高さ６ｃｍお茶碗セット製造　（株）宮吉製陶６９８０円→４９８０円に変更します
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九谷焼　海の幸シリーズ茶碗　５点セット
2023年最新】海の幸の人気アイテム - メルカリ

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