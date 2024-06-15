最終価格になります＊未使用＊Gienジアンミルフルールカナッペ皿長皿スクエア

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GIEN（ジアン） - ブランド洋食器 - ル・ノーブル



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お値下げコメントはご遠慮くださいませ。こちらで、２枚セットで購入致しました。ケーキ用にと購入致しましたが、思ったより小さめのお皿だったので、一枚出品致します。おつまみ、チーズ等をのせてお使いになると、素敵♡だと思います。どちら様か是非とも。(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)ジアン ミルフルールスクエアカナッペ長皿箱有り。サイズ 約１９センチ✕約１０センチ高さ 約１、5センチから約2.5センチ＊フラットではなく、アーチのあるユニークなデザインの素敵なお皿です。人の手に渡ったお品物である為、神経質な方、ジャッジの゙厳しい方はご遠慮ください。購入後、返品は受け付けませんので、ご了承頂いた方のみご購入ください。宅急便コンパクトにて、大切に発送致します。