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チベット産モリオン　カテドラル
商品番号 D85827149538
商品名

チベット産モリオン　カテドラル
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縦115mm幅81mm厚み57mm重さ497gカテドラルになっており　非常にワイルドでカッコいいです。　1番好きな形です。#水晶#クラスター#浄化#パワーストーン#石#魔除け#モリオン#チベット#ヒマラヤ
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