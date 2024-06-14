チベット産モリオン　カテドラル

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商品詳細
縦115mm幅81mm厚み57mm重さ497gカテドラルになっており 非常にワイルドでカッコいいです。 1番好きな形です。#水晶#クラスター#浄化#パワーストーン#石#魔除け#モリオン#チベット#ヒマラヤ
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