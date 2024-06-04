KARE オブジェ 猫 ネコ 置物 陶器

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商品詳細
KAREにて購入。購入して約3年ほど経過しています。汚れやキズは見られませんが、細かい小キズなどはある可能性がございますことご了承ください。約15,000円高さ約36cm
http://narcologia.ru/goods/moisture456469.html
http://narcologia.ru/goods/displease501031.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper221209.html
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