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- 旧日本海軍 昭和16年 海軍檢定褒賞 東郷平八郎像 服部時計店製
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商品詳細
服部時計店(現SEIKO)製、東郷平八郎像木箱、木製台座付き「昭和16年海軍檢定褒賞」と記載あり。全長約19.6cm足裏に服部時計店の刻印あり。落書き、汚れあり。箱サイズ約22cmx約9.5cmx約6.6cm割れあります。年季を感じます。いただき物です。詳細は分かりません。年代物である事をご理解いただけますようよろしくお願い致します。#東郷平八郎#服部時計店#SEIKO#海軍#旧日本海軍#海軍グッズ
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