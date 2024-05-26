一番くじ　シン仮面ライダー　B賞　仮面ライダー１号

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商品詳細
直射日光に当たらないようケースに入れて飾っていましたが、整理の為出品いたします。特に目立った汚れもなく綺麗な状態です。あくまでも中古品ですので、ご理解のある方ご購入宜しくお願いいたします。プチプチに包んでダンボールに入れて発送させていただきます#一番くじ#B賞#シン仮面ライダー#仮面ライダー１号#DEFORME-X
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