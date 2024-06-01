スタンディングバニー　L



野川農園スタンディングバニー L



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スタンディングバニー（バードフィーダー）うさぎのオーナメント/野川農園【アニマルオーナメント・ガーデニング・インテリア】ラビット P-7576



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まずはプロフィール内のショップ情報必読の後、納得されてからのご購入をぜひお願い致します。高さ60cm 幅24cm×奥行き32cmポリレジン製 同様のバードフィーダーや小物入れとしては、背の高い部類に入る実用性の高いサイズです。 5枚目の画像は参考例で、大きい方が今回のお品です。一緒に写っているのはデコレーショントランプと言います。質感を出すためにわざと気泡が入った様な風合いやこすったような風合いがあります。バードバスという名称ですが完全防水をお約束するものではありません。商品は段ボールに入っておりまして、その中でキッチリと型取った発泡スチロールに包まれております。包装はせずにお箱に直接荷札シールを貼り付けての発送とさせて頂きますことをご了承下さいませ。イングリッシュガーデンガーデニングオブジェ