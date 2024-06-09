ポケモンカード151 バラ20パック　新品未開封

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商品詳細
ポケモンカード151バラ20パック 新品未開封バラで集めたものです。必要な方にお譲りします。値下げ不可。何が出るかは分かりませんので、中身での評価はご遠慮ください。※すり替え防止の為、返品交換はご遠慮下さい。プロフィール欄も確認後にご購入ください。トラブルは避けたいので、気にされる方は購入をご遠慮ください。自宅保管をご了承の上、ご検討よろしくお願いいたします。#ポケカ#ポケモン#151#ポケカ151
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