掛軸茶掛画讃小林太玄「拈華微笑」共箱大徳寺塔頭黄梅院住職〔商品について〕こちらの商品は〔肉筆〕の作品です。サイズ 30.7 × 169.4 cm（軸先含まず）本紙:紙本軸先:黒塗り付属:共箱備考:〔作者について〕讃 小林太玄臨済宗大徳寺派大本山、龍宝山大徳寺塔頭、黄梅院二十世住職昭和13年奉天生まれ昭和36年花園大学卒業 相国僧堂に掛塔 大津暦堂に参禅昭和31年 京都花園妙心寺専門道場禅修業に参禅。昭和50年京都大徳寺塔頭 黄梅院住職に就任画 深井光甫 栃木県出身の日本画家〔状態について〕部分的に少し細かいシミが出ています。文字に重なる部分は金彩です。シミも少しありますが、全体的な状態はきれいです。シミが気になる方はご購入をお控えください。〔禅語について〕「拈華微笑」（ねんげびしょう）言葉を用いずに、心から心へと伝える妙境のたとえ。ブッダが掲げた一輪の花を見て、一番弟子が瞬時に悟って微笑んだという故事に由来。以心伝心、本質が伝わったときの喜びは何事にも代えがたいものです。季節を問わずいつでもご使用いただけます。〔注意事項〕タイトルに新品の記載がない商品につきましては、基本的に中古品となります。ご理解の上ご購入下さいますよう宜しくお願い致します。



掛軸 茶掛 画讃 小林太玄「拈華微笑」共箱 大徳寺塔頭黄梅院住職 ...



掛軸 茶掛 画讃 小林太玄「拈華微笑」共箱 大徳寺塔頭黄梅院住職 ...



掛軸 茶掛 画讃 小林太玄「拈華微笑」共箱 大徳寺塔頭黄梅院住職 ...



掛軸 茶掛 横幅 小林太玄「露堂々」共箱 大徳寺塔頭黄梅院住職 ...



掛軸 茶掛 縦物 小林太玄 「無心帰大道」 共箱 大徳寺 塔頭 黄梅院住職 ...



掛軸 茶掛 横幅 小林太玄 「行雲流水」 共箱 大徳寺 塔頭 黄梅院



大徳寺塔頭黄梅院院主 小林太玄自筆「夕日の図画賛」掛軸（共箱 ...



掛軸】大徳寺黄梅院 小林太玄和尚 一行書 明歴々露堂々 共箱-



大徳寺塔頭黄梅院院主 小林太玄自筆「夕日の図画賛」掛軸（共箱 ...



掛軸】大徳寺黄梅院 小林太玄和尚 一行書 明歴々露堂々 共箱-



大徳寺塔頭黄梅院院主 小林太玄自筆「夕日の図画賛」掛軸（共箱 ...



大徳寺塔頭黄梅院院主 小林太玄自筆一行「松寿千年翠」掛軸-



掛軸 茶掛一行書 小林太玄「青山緑水」共箱 京都大徳寺塔頭 黄梅院住職 ...



大徳寺塔頭黄梅院院主 小林太玄自筆「夕日の図画賛」掛軸（共箱 ...



大徳寺塔頭黄梅院院主 小林太玄自筆「夕日の図画賛」掛軸（共箱）-