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- アートポスター 額付 『 CHOCOLAT 』 サヴィニャック
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商品詳細
額付アートポスターです。引っ越しの断捨離で頂いたものです。額の3箇所に傷がありますので、お値段は相場よりお安くさせて頂いております。（額の大きさ）・縦53センチ・横41センチ中古品でもいいよって方、絵がお好きな方、ご検討下さい☆
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