

手芸ケース 裁縫箱 小物入れ ヨーロッパ柄 【限定製作】 36.0%割引 ... 手芸ケース 裁縫箱 小物入れ ヨーロッパ柄 【限定製作】 36.0%割引 ...



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ご覧頂き有難うございます。飾りで飾っていた品物で中は未使で綺麗ですが外は傷など汚れがありますので写真で状態をご確認頂きご理解頂ける方のご購入宜しくお願いします。