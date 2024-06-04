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廃盤品 ♡スワロフスキー ♡ピグレット♡
商品番号 J32815088530
商品名

廃盤品 ♡スワロフスキー ♡ピグレット♡
ブランド名 ウォルトディズニージャパン
特別価格 税込 23,985 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキーのディズニーシリーズ『Disney-ピグレット』です。くまのプーさんのかわいらしい友だち、ピグレット。ボディはロザリンクリスタルとローズクリスタル。針金がついたハート形の風船を持っています。細部にも十分な注意を払って作られたフィギュリン。新品未使用箱に入ったまま保存していました。こちらの商品は、廃盤品です(^-^)種類···フィギュリンスワロフスキーディズニーピグレットプーさん廃盤品Disney美品
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