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- 【本日8/26終了】キム・アンダーソン 小さな恋人たち ブロンズ像
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商品詳細
キム・アンダーソン小さな恋人たち975/1000ブロンズ像限定1000個で8万円ぐらいだったと思います。お探しの方も多いかと思います。お気持ち程度ですが、お値引きいたしますのでご相談ください。即購入もOKです。キムアンダーソンのブロンズ像です。写真付きです。サイズ横幅約17.5センチ（土台部分）奥行き約11.5センチ（土台部分）高さ 約29センチ（地面から花の先端まで）
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