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商品詳細
種類···彫像・胸像素材···木製テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風高さ···～19.9cm山梨県甲府市駅前の展示会で購入したものです。細かいガラスが埋め込まれており状態は綺麗です。壁や棚などに立てかけて使用くださいませ。5555円まで値下げ可能、コメントお待ちしてます
http://narcologia.ru/goods/flight304828.html
http://narcologia.ru/goods/enquire241889.html
http://narcologia.ru/goods/organization547162.html
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