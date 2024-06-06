昭和レトロ 信楽焼 龍 竜 ドラゴン 置物 オブジェ インテリア レトロ ...

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商品詳細
昭和レトロ信楽焼龍竜ドラゴン置物オブジェインテリアレトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE■サイズ■高さ35cm横幅14cm奥行25cm簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#置物沢山あるよーfreedomT072112☆
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