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- 肥前の焼き物 有田焼 和山 御茶碗五客セット
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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···ご飯茶碗揃 200ml以上入る大ぶりです。 詳しくわかりませんが、『有田焼 和山』 と書いてあります。 つくし、たんぽぽ、シロツメグサ等の野草の絵柄 で素朴な御茶碗です。 もう1セットありますので、もし10客ご入用でし たらコメント欄でお知らせ頂ければと思います。
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