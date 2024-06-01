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肥前の焼き物　有田焼　和山　御茶碗五客セット
商品番号 Q93423194417
商品名

肥前の焼き物　有田焼　和山　御茶碗五客セット
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,559 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···ご飯茶碗揃　200ml以上入る大ぶりです。　詳しくわかりませんが、『有田焼　和山』　と書いてあります。　　つくし、たんぽぽ、シロツメグサ等の野草の絵柄　　　で素朴な御茶碗です。　もう1セットありますので、もし10客ご入用でし　　　　たらコメント欄でお知らせ頂ければと思います。
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