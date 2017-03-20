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リヤドロ ドルフィンズ（LLADRO）／ドルフィン置物
商品番号 M45665992855
商品名

リヤドロ ドルフィンズ（LLADRO）／ドルフィン置物
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚪︎リヤドロドルフィンズ（1997年制作品）サイズ 〜高16cm×長28cmこの商品（陶器）の裏側には、製作者（色塗装等）のサインがされています（写真3枚目）。現在は廃盤のフィギュアです。傷・汚れはございません。カラー···グレー、青素材···陶器・磁器（フィギュリン）作品NO.6470リアドロドルフィン
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