リヤドロ ドルフィンズ（LLADRO）／ドルフィン置物

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商品詳細
⚪︎リヤドロドルフィンズ（1997年制作品）サイズ 〜高16cm×長28cmこの商品（陶器）の裏側には、製作者（色塗装等）のサインがされています（写真3枚目）。現在は廃盤のフィギュアです。傷・汚れはございません。カラー···グレー、青素材···陶器・磁器（フィギュリン）作品NO.6470リアドロドルフィン
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