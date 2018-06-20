エルロイ　ソーラーコーギー　キッカーランド　エリザベス女王　コーギー

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商品詳細
ソーラーコーギー、エルロイです。ソーラークイーンをお持ちの方、エリザベス女王陛下のお隣にいかがでしょうか☆イギリスの雑貨屋さんで購入しました。動作確認のため、開封しました。塗装がやや雑ですが、ソーラークイーンにも共通する雑さ加減で、しかしながら可愛さには影響しません♡どうぞよろしくお願いいたします。【商品情報】ブランド：KIKKERLAND(キッカーランド)、商品名：ELROYSOLARCORGI(エルロイソーラーコーギー)、素材：ポリレジン・ソーラー電池、サイズ:高さ7.4cm×幅7.5cm×奥行き4.5cm、お手入れ:拭き掃除のみです#コーギー#キッカーランド#エルロイ#ソーラーコーギー#ソーラークイーン#エリザベス女王#チャールズ国王#英国王室#イギリス
http://narcologia.ru/goods/Persia855888.html
http://narcologia.ru/goods/organization254062.html
http://narcologia.ru/goods/Addict3218.html
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