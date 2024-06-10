日本製 王冠マーク M 金彩 白磁 貴婦人 フィギュリン ポーセリンアート ...

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断捨離中です。日本製 王冠マーク M金彩 白磁 貴婦人 フィギュリン ポーセリンアートです。しばらく自宅保存しました。金彩に擦れがあります。古い物だと思います。ご理解の上、ご購入下さい。【サイズ】高さ約15センチ横幅約8センチ⓪