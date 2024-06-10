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日本製　王冠マーク　M 金彩　白磁　貴婦人　フィギュリン　ポーセリンアート
商品番号 J65074006677
商品名

日本製　王冠マーク　M 金彩　白磁　貴婦人　フィギュリン　ポーセリンアート
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離中です。日本製　王冠マーク　M金彩　白磁　貴婦人　フィギュリン　ポーセリンアートです。しばらく自宅保存しました。金彩に擦れがあります。古い物だと思います。ご理解の上、ご購入下さい。【サイズ】高さ約15センチ横幅約8センチ⓪
http://narcologia.ru/goods/browse169691.html
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