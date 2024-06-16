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新品タグ付 Grateful Dead×Cloveru 後染め ポケットTシャツ
商品番号 Q47349174491
商品名

新品タグ付 Grateful Dead×Cloveru 後染め ポケットTシャツ
ブランド名 クローバル
特別価格 税込 5,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネッククローバル×グレイトフルデッドのポケTになりますタグ付未使用のXLサイズになります製品後染めオーバーダイのブラックカラーです日本製になります平置採寸袖丈　22cm肩幅　47.5cm身幅　53cm着丈　67.5cmジェリーガルシアデッドベア
http://narcologia.ru/goods/Taipei142571.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring494696.html
http://narcologia.ru/goods/rouge917610.html
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