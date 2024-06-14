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Supreme シュプリーム　グラフィックノースリーブTシャツ
商品番号 E11971688175
商品名

Supreme シュプリーム　グラフィックノースリーブTシャツ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,259 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます。アクセサリーを中心に出品しております。＊フォロー割について初回購入の際にフォローしていただける方に100円引き、2回目以降の方には200円引きとさせていただきます。値下げ交渉で値下げした場合には適用できないのでご了承下さいませ。*基本的に早いもの勝ちとさせていただいております。＊商品は他サイトでも出品しておりますので予告なく消すことがございます。ご理解の程よろしくお願い致します。商品詳細サイズ　M平置き実寸総丈/約75cm、身幅/約55cm、肩幅/約48cm素材　コットン100%＊注意事項仕事の都合により、メールのご返信は遅くなる事もございます。予めご了承下さい。全体的に若干の毛羽立ち、肩部分の色褪せがございます。またTシャツをリメイクしてノースリーブにしておりますのでその点ご理解いただきご購入下さいますようお願い致します。保管時などに付いてしまうような僅かな小キズや汚れ等はご了承下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/perpetual217746.html
http://narcologia.ru/goods/cotton250861.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln308202.html
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