USA製 PINK FLOYDピンクフロイド ATOM HEART MOTHER

USA製シングルステッチのPINKFLOYDピンク・フロイドATOMHEARTMOTHERALBUMTシャツ「原子心母」は、1970年に発表されたピンク・フロイドのスタジオ・アルバム。ヒプノシスによる牛のジャケットも有名。古着屋で購入し、着用せず大切に保管していました。お好きな方にお譲りできたらと思います。【状態】USA製のBROCKUMボディ。袖と裾ともにシングルステッチです。1992年コピーライトあり。古着ですので多少の着用感や僅かな汚れはございますが、大切に保管しておりましたので、目立つ汚れやピンホールなどなく古着としては良好な状態です。タグBROCKUMサイズXL(平置き採寸)着丈75cm身幅58cm袖丈21cm肩幅53cm(多少の誤差はご了承ください)しっかりチェックはしているつもりですが、時には汚れ等見落としてしまう場合もあるかもしれません。見落としがありましたらご容赦ください。自宅保管のUSED品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。KurtCobainNIRVANAソニックユースメタリカJUSTINBIEBERbadbrainsblackflagmisfitsminorthreathardcorepunkslipknotslayerGUNSN'ROSESGRATEFULDEADozzyosbourneDinosaurJr.PinkFloydIRONMAIDENfearofgodf.o.gfogPUNK、hardcore、hardcorepunkジャスティン・ビーバーハードコアハードコアパンクバンドTシャツANTHRAXPUSHEADAC/DCMetallicaMegadethMarilynMansonSonicyouthRedHotChiliPeppersCradleOfFilthJOYDIVISIONNEWORDERKANYEWESTTRAVISSCOTTJerryLorenzoA$APRockyAKIRAメタルTシャツロックTシャツラップTヴィンテージVintage80's90'sなどが好きな人にもオススメです。



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