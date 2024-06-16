チャンピオン 染込 バー トリコタグ リンガー ンテージ usa 霜降りカレッジ

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●チャンピオンCHAMPION美中古染み込みバートリコタグリンガーンテージＴシャツusaアメリカ6070霜降りカレッジ●サイズ表記：L●実寸平置き背中で計測（素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい)[肩幅]：51cm(肩の縫い目から直線で)[身幅]：49cm(脇下)[着丈]：66cm(背中襟の付け根から）[袖丈]：17cm(肩の縫い目から):19cm(脇下縫い目から)●色：赤系●品質表示：%●使用感はあります。袖の伸び有り●注意して確認をしておりますが、細かい傷・汚れ等見落としがある場合もございます。●あくまでもユーズドですのでご理解の上でお願い致します。●神経質な方はご入札ご遠慮ください。●撮影時のフラッシュ、モニター・光などの関係で色が実物と違うように見える場合があります。