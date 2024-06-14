80's PINK FLOYD ツアーTシャツ

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商品詳細
【即購入歓迎】80年代製のピンクフロイドのヴィンテージツアーTシャツです。アルバム「鬱」時のツアー(AMomentaryLapseOfReasonTour)の88年のTシャツ。両面プリント。USA製HanesボディのXLサイズ。袖、裾はシングルステッチ仕様。年代物のため、全体的にかなり使用感がございます。ヤレ感のある古着がお好みの方にオススメです。■状態・全体的にムラ感のある色褪せ（色味は黒というよりグレー）・プリントかすれ・右脇下破れ(写真8枚目)■サイズ肩幅:約51cm身幅:約57cm着丈:約71cm袖丈:約20cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。#PINKFLOYD#PINK#FLOYD#ピンクフロイド#ピンク#フロイド#Tシャツ#バンドTシャツ#バンドT#バンT#古着#VINTAGE#ヴィンテージ#ビンテージ
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