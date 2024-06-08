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【美品】KORG TP-2真空管2chマイクプリ＋オプトコンプ＋ADコンバータ
商品番号 L84673164025
商品名

【美品】KORG TP-2真空管2chマイクプリ＋オプトコンプ＋ADコンバータ
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 9,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KORGTP-2（真空管2chマイクプリ＋オプトコンプ＋ADコンバーター）の美品中古品です。ワンオーナー品で購入時から使用期間は短く、箱にダメージはありますが本体は大変美品で、端子類の状態も良好です。つまみやフェーダーにガリなども出ていませんでした。動作に問題はありません。元箱（ダメージあり）、純正ACアダプター、マニュアルが付属します。東京都よりヤマト運輸の宅急便で発送予定です。参考レビュー：https://www.snrec.jp/entry/productreview/2004/11/1375種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/recuperation962921.html
http://narcologia.ru/goods/cotton327061.html
http://narcologia.ru/goods/browse582891.html

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