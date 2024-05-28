エルメス カシミヤ シルク ストール　マフラー リバーシブル Hロゴ ストール

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新品未使用です。エルメスのカシミヤ×シルクのマフラーALLERRETOURアレルトゥールです。Hロゴが小さく入ったシンプルで無駄がないモデルで、非常にかっこ良く飽きが来ないので長く愛用できます。男女兼用でお使いいただけると思います。カシミヤにシルクを織り交ぜて仕上げており、チクチクせず大変風合い豊かなやわらかなお素材です。リバーシブルタイプで合わせやすいお色なので色んなファッションに合うと思います！サイズ：約176cm×約31cm素材 ：カシミヤ70％ シルク30%