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鷲尾伶菜 伶 サイン入りTシャツ Billboard LIVE 2022
商品番号 D38357184150
商品名

鷲尾伶菜 伶 サイン入りTシャツ Billboard LIVE 2022
ブランド名 エルディーエイチジャパン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鷲尾伶菜伶サイン入りTシャツBillboardLIVE2022サイズ:SColor:mintデジタル抽選会にて当選してものです。ファン卒の為出品いたします。私の手元にある間は未開封となります。※サイン書くために袋には開けた形跡がありますE-girlsサイン伶LDHFormydearjustwannasing岩田剛典
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