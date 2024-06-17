m+ エムピウ millefoglie Ⅱ P30 ミッレフォッリエ　ナポリ

正規品 実物を撮影の為に手袋をはめて箱から出したのみ新品未使用品です^^m+エムピウmillefoglieIIミッレフォッリエⅡP30napoliブランド:m+エムピウアイテム名：ミッレフォッリエIIP30色：napoli×beigeサイズ:約W110×D95×H30mm重量：110g素材：皮革buttero［イタリア製タンニン鞣し革］（内装：ピッグレザー、裏地：綿）付属品完備【化粧箱、正規品証明書】アウトレット品購入時には付属しない品質保証の証となります。天然素材を生かした仕上げを行っている為色落ち・スレ・むら等はご了承の上、ご購入をお願いします。【商品説明】機能的に折り重ねた構造を一枚革で巻きとめてギボシで留める財布《millefoglie》シリーズ最厚の大容量タイプ。革を拡げて中のホックを外せばマチつきの箱型小銭入れが立ち上がります。内装の主要部は独特の素材感を出したピッグレザー、お金などが触れる部分には汚れが目立ちにくい濃色の綿を配しました。紙幣10枚・コイン15枚・カード30枚程度が収納可能です。



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