WILDSWANS WAVE 別注 レアトレア サドルプルアップ

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商品詳細
ワイルドスワンズ別注レアトレア旧刻印カラー...チョコ＆バーガンディ財布形...長財布素材...本革サドルプルアップ2017年頃購入し約2年近く使用しました。傷やスレあります。ホックは新品時よりは弱い感じがしますが、まだ開閉時はパチっとしまります。エイジングは進んでおります。写真の物が全てです。当方タバコは吸いません。中古品ですので神経質な方のご購入はお控え願います。
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