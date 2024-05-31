新品 ヴァンズ エラ レオパード スエード スニーカー 26.5

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商品詳細
VANSERAV95CFLEOPARD汎用性の高いデザインで、幅広いジャンルにて支持を受けている。MUSICをテーマにアレンジが施されたエラ・レオパード。アッパーはスエード素材に同色で凹凸のある柄をプリント。高級感かつ存在感のある1足です。新品未使用タグ付きになります。素材天然皮革、ゴムカラーブラックレオパードサイズ26.5cm※箱付きの場合+300円(ご購入前にお知らせ下さい。)シーン...スケートボード(スケボー)メインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...スエード
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