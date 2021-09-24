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- FEDELI フェデーリ Tシャツ 2枚セット
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商品詳細
色は濃いベージュと淡いピンク。サイズは46です。1〜2回着用のみのほぼ未使用となります。中古品ではあるため、NCNRでお願いいたします。HERNOMooRERMonclerMackintoshISAIACrucianiGransassoINCOTEXPT01FedeliZanoneSettefiliCashmereEMMETIBRUNELLOCUCINELLILARDINIAuraleePolyproidBlurhmsSACAIJILSANDERNEETMAATEE\u0026SONS
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