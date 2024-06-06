ミラ・ショーン ネクタイ細目 ワイシャツ(からし色) M

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商品詳細
ミラ・ショーンネクタイMILASCHONMADEINITLYブルー系ストライプ錨柄表Mマーク有り細目のお好きな方全長140㎝ワイシャツ(ミラ・ショーンではありません)長袖Mエリ回り39ムネ回り116ドウ回り112コシ回り116カタ幅51ユキ丈82カフス回り24.5中国製綿45%ポリエステル55%自宅保管の中古品ですご理解のある方サイズの合う方宜しくお願い致します即買い歓迎です#ネクタイ#ミラ・ショーン#ワイシャツ#カラーワイシャツ#長袖ワイシャツ#ワイシャツセット#ネクタイセット#ブルーネクタイ#錨マーク＃メンズワイシャツ＃ビジネススーツ＃ビジネスワイシャツ＃紳士服
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