NIKE DUNK LOW RETRO ナイキ　ダンク　レトロ　ロー　ホワイト

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商品詳細
◽️NIKEDUNKLOWRETROホワイト◽️26cm◽️色、形に惹かれて購入しましたが、自身の足には合わなかったため出品致します。◽️使用は1日のみ、中敷きは交換して使用していたので、付属の中敷きは新品です。◽️中古品であることをご了承下さい。◽️本商品外箱のまま、商品を発送させていただく予定です。ご理解ください。メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEダンク
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